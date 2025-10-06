Morelia, Mich.- Lunes 06 de octubre de 2025.- Un hombre fue ultimado a balazos en la vía pública de la colonia Pablo Galeana, perteneciente a la Tenencia Morelos, municipio de Morelia, informaron autoridades policiales. Con este caso ya son tres hechos de violencia en menos de 15 días en el citado asentamiento, los cuales han dejado cuatro muertos y un herido.

El reciente homicidio sucedió durante la madrugada de este lunes a pocos metros de la Antigua Carretera a Pátzcuaro, casi esquina con la calle Quetzal, pero fue al amanecer cuando los vecinos vieron al individuo tirado e inerte y lo reportaron al número de emergencias 911.

En el sitio se presentaron unos patrulleros municipales, quienes con apoyo de paramédicos confirmaron el deceso del individuo y delimitaron el perímetro, pues había varios casquillos percutidos.

Según las fuentes el individuo no está identificado, él tenía entre 35 y 40 años años de edad, era de complexión media, vestía playera gris, bermuda verde olivo y calzado deportivo azul con detalles en blanco y suela roja.

Expertos de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), dependientes de la Fiscalía General del Estado (FGE), iniciaron las investigaciones respectivas y trasladaron el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor.

Antecedentes