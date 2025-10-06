Morelia, Michoacán, 06 de octubre de 2025.- Asociaciones protectoras de animales denunciaron públicamente que el delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) en Michoacán, Guillermo Naranjo Chávez, busca desalojar a tres gatos que han habitado las instalaciones de la dependencia por más de diez años, relegándolos a la calle pese a ser parte del entorno cotidiano de trabajadoras, trabajadores y visitantes.

Se trata de Benito (más de 10 años), Solecito (8 años) y Pelusa (5 años), felinos que se han convertido en un símbolo institucional de empatía y convivencia responsable.

Los ejemplares son cuidados y alimentados de forma voluntaria por el personal, sin representar gasto alguno al erario público.

De acuerdo con denuncias internas de empleados que solicitaron el anonimato por temor a represalias, el funcionario federal ordenó su retiro sin ofrecer alternativas adecuadas de resguardo.

Ante esto, la asociación Generando Hogares de Amor para Animales Desprotegidos (GHAPAD) calificó como “inconcebible y contradictorio” que una institución encargada de la protección ambiental promueva el abandono de animales que forman parte de su identidad.

“La misma administración federal ha impulsado avances en materia de derechos animales, reconocidos constitucionalmente. ¿Cómo puede entonces PROFEPA justificar una acción que vulnera la protección y el bienestar animal dentro de sus propias instalaciones?”, cuestionó Esmeralda Cerda Pizano, presidenta de GHAPAD.

Por su parte, el colectivo Activismo por el Mundo Animal hizo un llamado urgente a las autoridades para detener el atropello y reconsiderar la decisión.

“Los gatos de PROFEPA no son solo animales, representan la contradicción entre el discurso institucional y la práctica real. Exigimos respeto, empatía y coherencia. Benito, Solecito y Pelusa deben quedarse en casa”, concluyó Carlos Maya Cordero integrante de Activismo por el Mundo Animal y del Colectivo Estatal Animalista de Michoacán (CEAM).