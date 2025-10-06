El dirigente estatal de Morena en Michoacán, Jesús Mora González, celebró el informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, presentado ante un Zócalo repleto. Señaló que la mandataria no camina sola, pues encabeza un gobierno del pueblo y para el pueblo, que continúa el rumbo de justicia, dignidad, libertad y soberanía iniciado por la Cuarta Transformación.

Mora González subrayó que los avances alcanzados por el actual gobierno son fruto de décadas de lucha pacífica, organización y resistencia social. Enfatizó que los logros de la presidenta Sheinbaum son parte del legado del expresidente Andrés Manuel López Obrador, a pesar de los intentos de la oposición por dividirlos o desarticular el movimiento que ambos representan.

El dirigente morenista destacó la firmeza de la mandataria federal al no ceder ante presiones externas y mantener su compromiso con los principios del movimiento. Aseguró que la presidenta sólo le rinde cuentas al pueblo de México y recordó que durante seis sexenios anteriores el país estuvo marcado por la corrupción y el dominio del neoliberalismo, donde, dijo, “quienes gobernaban no tenían convicciones más allá del dinero y el mercado”.

Finalmente, Mora González resaltó los logros del gobierno federal en materia económica, social y de infraestructura. Mencionó la inversión en programas sociales, la entrega de becas y pensiones a adultos mayores, la construcción de escuelas, el abasto de medicamentos, el desarrollo de carreteras y grandes obras, así como el impulso a los nuevos trenes de pasajeros, como ejemplos del avance que vive México bajo la administración de Sheinbaum.