Morelia, Mich.- Martes 06 de enero de 2026.- Un incendio se registró en un departamento de la colonia Lomas del Valle; la lumbre fue sofocada por bomberos estatales, pero al revisar el lugar, elementos de la Policía Morelia y de la Guardia Civil (GC) hallaron al menos 43 kilogramos de droga sintética, indicaron fuentes allegadas al tema.

El inmueble se localiza en la calle Loma Feliz, esquina con Loma Larga. Fueron vecinos del lugar quienes observaron que salía humo del interior de la vivienda y de inmediato solicitaron apoyo a los servicios de emergencia.

Al sitio acudieron los vulcanos, quienes ingresaron al domicilio y eliminaron el fuego, el cual dejó afectaciones en el área de la sala. Afortunadamente no se reportaron personas lesionadas ni daños en otros espacios de la morada.

Durante las labores de auxilio también apoyaron patrulleros, quienes descubrieron la mencionada cantidad de metanfetamina distribuida en varias bolsas de plástico, así como cuatro equipos telefónicos y otros objetos presuntamente relacionados con actividades ilícitas.

La sustancia prohibida y el resto de los indicios fueron decomisados y puestos a disposición de la autoridad competente. La Fiscalía General del Estado (FGE) se encargó de realizar las investigaciones correspondientes.