Morelia, Michoacán, a 08 de julio de 2026.- Por primera vez en la historia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), el Bachillerato Nicolaita entró en un proceso de autoevaluación, impulsado en la administración de la rectora Yarabí Ávila González.

En este sentido, la escuela preparatoria “Ing. Pascual Ortiz Rubio”, se convirtió en el primer plantel de nivel medio superior perteneciente a la casa de estudios que obtuvo el Reconocimiento a la Autoevaluación del Programa GABNI-2025-UMSNH.

Con la representación de la rectora Yarabí Ávila, el coordinador General de Estudios de Licenciatura, José Antonio Luna Delgado, destacó que la Guía de Autoevaluación del Bachillerato Nicolaita (GABNI) cuenta con una identidad propia de la Universidad Michoacana y constituye el primer instrumento institucional de evaluación para dicho nivel educativo, lo que representa un hecho histórico para la institución.

Indicó que su construcción representó un reto, al referir que la casa de estudios no contaba con un referente previo para evaluar el Bachillerato, ya que las experiencias existentes corresponden únicamente a programas de licenciatura. El funcionario precisó que la Guía permitirá evaluar a todas las escuelas preparatorias de la UMSNH, tanto las propias como las incorporadas, fortaleciendo así, los procesos de mejora continua, que dijo, se han impulsado de manera decidida en la administración de la rectora Yarabí Ávila, quien es una convencida de que una educación de calidad transforma.

En tanto, el coordinador general de la División del Bachillerato Nicolaita, Fernando López Guillén, señaló que, hoy se celebra el compromiso de una comunidad académica que decidió analizarse con el objetivo de identificar sus fortalezas, reconocer sus áreas de oportunidad y asumir el reto permanente de mejorar.

Este proyecto, dijo, surge de una visión impulsada por la rectora Yarabí Ávila de consolidar un Bachillerato Nicolaita que haga de la evaluación una práctica permanente, sistemática y participativa, entendiendo que la calidad educativa no sólo se decreta, sino que se construye mediante procesos de mejora continua.

Por su parte, el director de la preparatoria “Ing. Pascual Ortiz Rubio”, José Rodrigo Reyes Pérez, indicó que la administración central se ha distinguido por impulsar políticas institucionales sustentadas en altos estándares académicos, la innovación y el compromiso permanente con la excelencia educativa, consolidando una visión de universidad humanista, incluyente y socialmente responsable.

Comentó que este ejercicio de evaluación consideró 12 categorías, fundamentales que permiten valorar el desempeño institucional, entre ellas se destacan el modelo educativo, el plan de estudios, las actividades para la formación integral, el ingreso, entre otros. “Este reconocimiento representa mucho más que la culminación de un proceso administrativo, constituye la evidencia del compromiso institucional con la reflexión crítica, la responsabilidad compartida y la búsqueda permanente de la excelencia”.