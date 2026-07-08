La Piedad, Mich.- 8 de julio de 2026.- Un automovilista abandonó la escena después de presuntamente provocar un accidente vial la mañana de este miércoles en el cruce de la Prolongación Ramón Corona y la calle Jesús Moreno en La Piedad, dejando como evidencia la placa de circulación y parte de la carrocería de su vehículo.

El percance ocurrió alrededor de las 09:30 horas, cuando un automóvil Chevrolet Aveo azul, con placas PMC-847-B del estado de Michoacán, fue impactado por otra unidad, cuyo conductor optó por darse a la fuga antes de la llegada de las autoridades.

Derivado del impacto, el vehículo presuntamente responsable perdió la fascia delantera, la cual quedó sobre la carpeta asfáltica junto con la matrícula, indicios que podrían facilitar su identificación y localizació.

Al sitio acudieron elementos de Tránsito y Seguridad Pública Municipal para realizar el peritaje correspondiente, mientras que paramédicos de Emergencias Radio Auxilio Voluntario (ERAV) valoraron a la conductora del Aveo.

Afortunamente, la mujer no presentó lesiones de gravedad y no fue necesario su traslado a un hospital.

Una vez concluidas las diligencias, una grúa retiró la unidad afectada para llevarla al corralón, donde permanecerá mientras continúan los procedimientos administrativos y legales. En tanto, las autoridades mantienen las investigaciones para ubicar al conductor que huyó del lugar y determinar las responsabilidades derivadas del hecho.

RED 113