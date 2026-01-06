Morelia, Michoacán, 6 de enero de 2026.- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) aseguró un inmueble con indicios de ser un laboratorio de drogas en Morelia, donde se incautaron 43 kilogramos de una sustancia con características de metanfetamina. A través de la Subsecretaría de Investigación Especializada (SIE), los agentes localizaron la presunta droga y diversos objetos relacionados con actividades ilícitas en un domicilio de la colonia Lomas del Valle.

El hallazgo derivó de la atención a un reporte ciudadano por un incendio en el lugar; durante la inspección preventiva, los oficiales detectaron bolsas de plástico que contenían la sustancia, así como cuatro equipos telefónicos. Tanto el inmueble como el material asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para las diligencias de ley y la integración de la carpeta de investigación.

Corresponderá a la Fiscalía General del Estado (FGE) llevar a cabo el análisis pericial de la presunta droga y encabezar las diligencias legales para el total esclarecimiento de los hechos.

Con estas acciones, la SSP refrenda su compromiso de atender con inmediatez los reportes ciudadanos y fortalecer la coordinación interinstitucional. Asimismo, mantiene una estrecha colaboración con las autoridades de procuración de justicia para garantizar el orden y la tranquilidad de las y los michoacanos.