La Piedad, Mich.- 8 de julio de 2026.- Fue identificado como Jesús Hernández Castro el elemento del Ejército Mexicano que falleció a consecuencia de la volcadura de una unidad militar registrada la noche del pasado 6 de julio sobre la carretera federal La Piedad-Yurécuaro, a la altura de la comunidad de Monteleón, en este municipio.

Como se informó previamente, en el accidente una unidad oficial en la que viajaban varios efectivos militares terminó volcada por causas que aún son materia de investigación.

El percance dejó un soldado sin vida y varios más lesionados, quienes fueron atendidos por paramédicos y trasladados a hospitales de la región para recibir atención médica.

Tras el siniestro, el personal del Ejército y las autoridades correspondientes resguardaron el área mientras especialistas efectuaban el procesamiento del lugar y las diligencias para el levantamiento del cuerpo.

Más tarde se confirmó que la víctima era el soldado de Infantería Jesús Hernández, originario del Estado de México y adscrito a la unidad de Infantería “Lobos”.

De acuerdo con familiares, la noche del martes sus restos fueron trasladados a su domicilio para los servicios funerarios.

Este miércoles se tiene previsto un último pase de lista y un homenaje póstumo organizado por la Secretaría de la Defensa Nacional, para posteriormente celebrar una misa de cuerpo presente y realizar su sepelio.

La muerte del militar ha generado diversas expresiones de condolencias entre familiares, amigos y compañeros de institución, quienes destacaron su entrega, disciplina y compromiso en el servicio a México.

RED 113