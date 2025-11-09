Morelia, Michoacán, 8 de noviembre de 2025.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla junto con el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Félix Arturo Medina Padilla y el titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos, Froylán Vladimir Enciso Higuera, de la Secretaría de Gobernacion del Gobierno federal, se reunieron con representantes de las comunidades con autogobierno para escuchar sus iniciativas que serán integradas al Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El mandatario estatal hizo énfasis en que el diseño del plan tiene que incorporar la voz de las comunidades y debe plasmar sus necesidades, así como la importancia de que el cuarto nivel de gobierno se reconozca. Las propuestas recibidas se centraron en el fortalecimiento de los grupos de seguridad comunitaria (kuarichas), la instalación de Bases de Operaciones Interinstitucionales (BOI), la atención en materia de salud, infraestructura carretera e impulso a la instalación de casas de cultura y unidades deportivas.

Subrayó que la construcción del Plan es participativa, no un ejercicio de escritorio, al que ya se han integrado la Iglesia, alcaldes, empresarios, y los sectores educativo y productivo. Además, se planteó que dentro del plan se integre la primera etapa del Plan de Justicia del Pueblo Purépecha, buscando que esta visión se extienda a cada comunidad indígena de Michoacán.

Ramírez Bedolla destacó que estas propuestas serán enviadas hoy mismo a la presidenta Claudia Sheinbaum. Reconoció que el trabajo de los autogobiernos no es sencillo y puntualizó que ningún Gobierno federal anterior había apoyado de manera directa a las comunidades indígenas, como lo hizo la presidenta este año a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para Pueblos Indígenas y Afromexicanos (FAISPIAM).

Mientras que Medina Padilla reconoció y agradeció el trabajo que realizan las comunidades, así como su compromiso por cuidarlas. Destacó el reto que implica mejorar y coordinar la labor desde el Gobierno federal, y subrayó la importancia de escuchar directamente de la voz de las comunidades, las problemáticas que enfrentan.

Participaron en la reunión el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor; el subsecretario de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales, Humberto Urquiza Martínez; la coordinadora General de Patrimonio Cultural y Educación Indígena (CGPCEI) del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Bertha Dimas Huacuz; el representante del Consejo Supremo Indigena de Michoacán, Pavel Guzmán; el comisionado Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Jorge Gómez Ramírez; director del Área de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos, Fernando Bautista Jimenez; y la representante del Colectivo emancipaciones, Alejandra González Hernández.