Morelia, Michoacán; 23 de febrero de 2026.- El secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez Silva, señaló que el gobierno del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, es consciente de la importancia de los ganaderos y los seguirá apoyando ante la desaparición de programas federales.

“Quiero reiterar y reconocer lo que el presidente Alfonso Martínez siempre ha expresado de la gente que se dedica a chambear en el campo: queremos reconocer lo que le dan a Morelia, nuestro estado y país”, expresó el secretario dentro de la inauguración de la Asamblea General Ordinaria de la Asociación Ganadera Local de Morelia.

Ante la desaparición de apoyos federales señalada por los ganaderos, Yankel Benítez reafirmó que este sector puede contar con que el Gobierno Municipal los seguirá impulsando desde la amplitud de sus atribuciones.

“Tenemos un gobierno federal que ha abandonado al sector, que ha dejado atrás los apoyos que se venían dando para impulsar lo que ustedes hacen; nostros queremos seguir trabajando muy cerca de ustedes, que sepan y sientan el apoyo del Gobierno Municipal”.

Con un llamado a mantenerse fuertes y unidos ante las dificultades actuales, el presidente de la asociación, Javier Rivera Calderón, dirigió su mensaje a los más de mil 500 asistentes presentes dentro la reunión.

Cabe señalar que en el evento también estuvieron presentes el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Roberto Carlos López García; la secretaria de Fomento Económico, Guadalupe Herrera Calderón; así como jefes de las tenencias morelianas y otras autoridades estatales y municipales.