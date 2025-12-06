Pátzcuaro, Michoacán, a 6 de diciembre de 2025.- El presidente municipal Julio Arreola encabezó esta noche un hecho histórico para Pátzcuaro: la realización del primer Concierto de Campanas en el Centro Histórico, como parte de la edición 59 del Festival Internacional de Órgano de Morelia (FIOM) “Alfonso Vega Núñez”. Este espectáculo sin precedentes convirtió a la ciudad en un monumental escenario sonoro, donde las campanas de sus templos emblemáticos resonaron al unísono, despertando tradición, identidad y orgullo entre habitantes y visitantes.

El mandatario destacó que este evento representa mucho más que una actividad musical, pues simboliza el reencuentro cultural entre Michoacán y España, además de posicionar a Pátzcuaro como un referente nacional en materia de gestión cultural. Subrayó que iniciativas como esta contribuyen a cambiar la percepción del estado, mostrando un territorio vibrante, creativo y lleno de oportunidades.

El concierto reunió los sonidos del Templo de la Compañía de Jesús, El Sagrario, el Santuario de Guadalupe, San Francisco, San Juan de Dios y la Basílica de Nuestra Señora de la Salud, interpretados en una obra original ejecutada desde las torres y diseñada por el equipo español Terra Levis, bajo la coordinación de Luis Carlos López. Treinta músicos del Conservatorio de las Rosas participaron en la ejecución de la pieza Ecos de bronce, un viaje sonoro al encuentro, creada especialmente para Pátzcuaro.

Como muestra de hermanamiento cultural, la partitura fue entregada al Ayuntamiento de Pátzcuaro y al FIOM, con el propósito de que esta experiencia quede inscrita en la memoria sonora del municipio y pueda repetirse en el futuro. El alcalde agradeció a los organizadores del festival y al maestro Juan Bosco por confiar en Pátzcuaro para albergar un evento de esta magnitud.

Arreola invitó a la ciudadanía a participar en las actividades decembrinas y en la clausura del festival, reiterando que Pátzcuaro es tierra de cultura y oportunidades, donde las raíces dialogan con el presente y la identidad se celebra con hechos.