Morelia, Mich.- Martes 19 de agosto de 2025.- Varias personas bloquearon la avenida Madero Poniente de Morelia, a la altura de la avenida San Juanito Itzícuaro, esto para exigir la localización con vida de dos hombres reportados como desaparecidos, mismos que responden a los nombres de Noé y Alberto.

Trascendió que los susodichos son habitantes de la población de Teremendo de Los Reyes, quienes habían salido de sus domicilios a bordo de sus caballos, desde entonces ya no se supo de ellos y horas después sólo regresaron los caballos.

Los manifestantes también pidieron que sean investigados los policías de Coeneo y Huaniqueo, pues sospechan de ellos. Ante tal situación, el director de Investigación y Búsqueda de Personas Desparecidas, de la Fiscalía General del Estado (FGE), Julio Pérez Tinoco, se entrevistó con los manifestantes para obtener información del caso y emprender las acciones conducentes.

