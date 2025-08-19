Sahuayo, Michoacán, 19 de agosto de 2025.- La titular del Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado (Iemsysem), Mariana Sosa Olmeda, entregó el nombramiento como rectora de la Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán (Ucemich) a Gloria Janneth López Mercado, quien se convierte en la primera mujer en encabezar esta casa de estudios.

Ante la presencia de la comunidad universitaria, López Mercado asumió de manera oficial el cargo designado por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, refrendando así el compromiso del Gobierno de Michoacán de impulsar el liderazgo de las mujeres en la toma de decisiones.

“Es tiempo de mujeres y el sector educativo no es la excepción. Reconocemos la trayectoria y capacidad de Gloria López Mercado, quien sabrá conducir con compromiso y sensibilidad esta institución que tanto aporta a la región y al estado”, destacó Sosa Olmeda.

Luego de rendir protesta, la nueva rectora recordó su trayectoria como profesora investigadora de la Ucemich y reconoció la confianza depositada en su persona, así como la apertura de espacios para las mujeres en la educación superior. “Con mucho compromiso y responsabilidad vamos a seguir trabajando por esta universidad”, afirmó.

La titular de Iemsysem subrayó que la Ucemich se ha consolidado como un referente en la formación de profesionistas en diversas áreas del conocimiento y la investigación, y ahora, después de casi 20 años, inicia una nueva etapa donde la voz y el talento de las mujeres marcarán el rumbo de la educación superior en Michoacán.