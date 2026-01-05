Morelia, Michoacán; 05 de enero de 2026.- Como parte de las acciones solidarias y de convivencia familiar que impulsa la administración municipal, el Gobierno de Morelia, a través del Colegio de Morelia, llevó a cabo el evento “Reyes del Ring ¡lucha por una sonrisa!”, una función de lucha libre con causa que reunió a cientos de familias en el Teatro al aire libre “Chucho Monge”.

Personas de todas las edades disfrutaron de una tarde llena de emoción y adrenalina, alentando a sus luchadores favoritos, muchos de ellos portando máscaras y carteles, en un ambiente de sana convivencia. El acceso al espectáculo se realizó mediante la donación de un juguete, fortaleciendo el sentido solidario del evento.

El director general del Colegio de Morelia, Iván Fernando Barrales Alcántara, destacó la gran respuesta de la ciudadanía, al lograr la recaudación de 500 juguetes, los cuales serán entregados al Sistema DIF Municipal para su distribución en las zonas menos favorecidas de la ciudad, con el objetivo de que niñas y niños morelianos reciban un obsequio en el marco del Día de Reyes.

“Iniciamos el año con el pie derecho; este evento nos reafirma la solidaridad de la población moreliana y su disposición para echarle la mano a los Reyes Magos”, expresó Barrales Alcántara.

Asimismo, señaló que con este tipo de actividades el Gobierno de Morelia refrenda su compromiso con la recreación en familia, el impulso al deporte, el apoyo a nuevos talentos y la promoción de la sana convivencia y la cultura de la paz, acciones que contribuyen a que Morelia siga brillando.

Cabe destacar que se realizaron cuatro presentaciones de lucha libre, entre ellas el debut de alumnas y alumnos del taller de Lucha Libre que se imparte en el Colegio de Morelia, así como una función estelar con luchadores de la organización Estrellas del Cuadrilátero (EDC) y un invitado especial proveniente de la Ciudad de México.

El Gobierno de Morelia, a través del Colegio de Morelia, agradece a las familias morelianas por sumarse a esta iniciativa solidaria, demostrando que la recreación y el entretenimiento también pueden ser un puente para apoyar a quienes más lo necesitan.