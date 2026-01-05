Morelia, Michoacán, 5 de enero de 2026.- El Sistema Integral de Financiamiento para el Desarrollo de Michoacán (Sí Financia) cerró 2025 con la entrega de 2 mil 700 millones de pesos en créditos, resultado del trabajo acumulado durante la administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, informó el director general del organismo, Gabriel Gutiérrez Aviña.

El titular de Sí Financia precisó que, a lo largo de la presente administración estatal, se han dispersado 17 mil 750 créditos, a través de esquemas de financiamiento directo y de colocación mediante instituciones financieras, con subsidios a las tasas de interés, lo que ha permitido ampliar el acceso al crédito productivo en condiciones favorables para emprendimientos y empresas consolidadas.

Destacó que estos apoyos han tenido cobertura en el 94 por ciento del territorio estatal, con presencia en 107 municipios de Michoacán, consolidando una política pública orientada a reducir brechas de acceso al financiamiento, particularmente para micro, pequeñas y medianas empresas, así como para proyectos de autoempleo.

De acuerdo con los reportes de las personas acreditadas al momento de la solicitud, los financiamientos otorgados han contribuido a la generación de cuatro mil 396 empleos y a la conservación de más de 12 mil fuentes de trabajo con impacto directo en la economía local y regional.

Finalmente, señaló que estos resultados son producto de la coordinación con organismos públicos y privados, así como con autoridades municipales, a través de la firma de 52 convenios de colaboración, que han permitido llevar los servicios financieros de Sí Financia a más regiones y sectores de Michoacán.