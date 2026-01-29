Morelia, Michoacán, a 29 de enero de 2026.- Las Unidades Profesionales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) ya son polos de desarrollo regional, enfatizó la rectora Yarabí Ávila González, al compartir la expansión que la casa de estudios ha logrado en los últimos años.

Al respecto, precisó que la institución tiene presencia en los municipios de Zamora, Uruapan, Lázaro Cárdenas, Ciudad Hidalgo, así como en Huetamo en donde desde hace más de dos décadas está operando la Unidad del Balsas, la cual se fortalecerá de manera significativa con la construcción del nuevo campus en la Tierra Caliente.

“Llevamos a la Universidad Michoacana hacia donde están las necesidades, no esperamos que las necesidades vengan a nosotros”, enfatizó.

En el caso del plantel zamorano, la rectora Yarabí Ávila reconoció a las Facultades de Contaduría y Ciencias Administrativas, de Derecho y Ciencias Sociales, de Arquitectura, así como a la Coordinación del Departamento de Idiomas, tras señalar que de manera muy responsable y con ese humanismo que distingue a las y los nicolaitas, con ingresos propios es que se ha estado pagando a cada uno de los maestros y de las maestras que laboran en esta Unidad Profesional.

“Eso habla del esfuerzo que hace la Universidad Michoacana y que en lugar de establecer obstáculos o de señalar que no se puede, buscamos el sí, porque sabemos que eso significa una posibilidad para la gente de la región de seguir estudiando, para todos aquellos que venir a la ciudad de Morelia es bastante complicado, esa puerta la abre la Universidad Michoacana”, sostuvo.

Ávila indicó que de esta forma, el campus de Zamora consolidó su segundo año de actividades. En tanto, en Lázaro Cárdenas, puntualizó que se ha reforzado la vinculación regional y se ha realizado el estudio para generar nuevas carreras que permitan dar viabilidad al campus de la costa michoacana.

Uruapan, añadió, se fortalece y se prepara para la ampliación de la matrícula, lo que se realizará sin recursos extraordinarios, lo anterior, como parte de las actividades que la UMSNH lleva cabo en el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

La rectora comentó que en el caso de Ciudad Hidalgo ha consolidado sus programas educativos, “y seguirá trabajando en la formación integral para que esta Unidad Profesional, al igual que las demás siga siendo reconocida”.

De igual forma, compartió que el Gobierno del Estado dio inicio a la construcción de la Unidad del Balsas en el municipio de Huetamo que entrará en operación en próximos meses generando oportunidades para las y los jóvenes de la región.