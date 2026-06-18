Morelia, Michoacán; 15 de junio de 2026.- El Gobierno de Morelia, encabezado por el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, continúa fortaleciendo la industria cinematográfica local mediante la apertura de la convocatoria “Morelia Talents 2026”, una iniciativa impulsada por la Secretaría de Cultura de Morelia (SeCultura), a través de la Comisión Fílmica de Morelia (CFM).

Durante la presentación de esta primera edición, la secretaria de Cultura de Morelia, Fátima Chávez Alcaraz, destacó que este programa representa un paso importante para impulsar el desarrollo profesional de las y los creadores audiovisuales de la ciudad, al brindarles herramientas, acompañamiento especializado y espacios para presentar sus proyectos.

“Desde el Gobierno que encabeza nuestro Presidente Municipal, Alfonso Martínez Alcázar, seguimos impulsando el talento cinematográfico local y posicionando a Morelia como una ciudad de locaciones, para atraer inversiones y desarrollo económico entorno a la creación audiovisual”, señaló la titular de SeCultura Morelia, Fátima Chávez.

La convocatoria está dirigida a guionistas, realizadores y productores originarios o residentes de Morelia que cuenten con proyectos cinematográficos vinculados con la identidad, las locaciones y el talento de la capital michoacana.

Las y los interesados podrán participar en alguna de las tres categorías contempladas: Desarrollo de Guion de Largometraje; Producción de Largometraje; Distribución de Largometraje. Como parte del proceso, un comité técnico evaluará las propuestas recibidas y el próximo 14 de septiembre de 2026 dará a conocer a cinco proyectos finalistas por categoría.

Posteriormente, las y los seleccionados presentarán sus proyectos en una sesión presencial de pitching que se llevará a cabo durante el mes de octubre ante el Consejo Honorario de la Comisión Fílmica de Morelia.

Se elegirá un proyecto ganador por cada categoría, cuyos responsables recibirán un estímulo económico de 20 mil pesos, además de asesorías especializadas en guion, producción o distribución, según corresponda, con el objetivo de fortalecer sus propuestas y contribuir a su consolidación.

En la presentación de la convocatoria que estará abierta hasta el 16 de agosto de 2026 también participaron Rubí Rangel Reyes, coordinadora de Proyectos Transversales y de Responsabilidad Social Institucional de la UMSNH; Sebastián Portillo, director de Fotoviva Cine; y Alejandro Sosa González, director de la Comisión Fílmica de Morelia, quienes destacaron la importancia de generar espacios de impulso, profesionalización y proyección para las y los creadores audiovisuales de la capital michoacana.

En ese sentido, la secretaria Fátima Chávez Alcaraz invitó a toda la comunidad cinematográfica de Morelia a participar en esta primera edición de Morelia Talents, una iniciativa que busca abrir nuevas oportunidades para el desarrollo y la proyección del cine local.

Las bases completas y mayores informes pueden consultarse a través del portal de la Secretaría de Cultura de Morelia y en las redes sociales oficiales de la dependencia y de la Comisión Fílmica de Morelia, así como el link https://acortar.link/8yGzbs.

Con acciones como esta, el Gobierno de Morelia reafirma su compromiso con el impulso a la cultura, la creatividad y el talento local, generando más oportunidades para que las historias creadas desde la ciudad encuentren nuevos espacios de crecimiento y difusión.