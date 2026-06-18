El coordinador parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso de Michoacán, Reyes Galindo Pedraza, arropó la determinación de la dirigencia petista a nivel nacional de continuar con la coalición con los partidos Morena y Verde, de cara al proceso electoral 2027.

Luego de que en rueda de prensa conjunta entre los 3 partidos en la CDMX, el dirigente nacional del PT, Alberto Anaya Gutiérrez, aseguró que la coalición “sigue firme”, y refrendó que lo más importante es la continuidad de la Cuarta Transformación, en beneficio del pueblo.

“Desde Michoacán la coalición de los tres partidos continuará, al igual que en el resto del país. Hoy refrendamos nuestro compromiso con la gente que ha creído en este proyecto transformador y que ha cambiado para bien la vida de millones de mexicanas y mexicanos”, expresó Reyes Galindo al respecto.

Asimismo, reiteró que las y los petistas en Michoacán, seguirán afianzando la alianza más importante que es con la ciudadanía, para juntos defender la soberanía del pueblo y avanzar hacia le bienestar que todas las familias merecen .