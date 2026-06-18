La diputada local Giulianna Bugarini presentó una iniciativa para reformar la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en el Estado de Michoacán, con el objetivo de reconocer y profesionalizar el trabajo de las y los intérpretes de Lengua de Señas Mexicana.

La propuesta busca establecer criterios de formación, certificación y desempeño profesional para quienes realizan esta labor, garantizando una mejor atención a las personas sordas en espacios como hospitales, escuelas, juzgados y oficinas públicas.

Bugarini señaló que la comunicación es un derecho y que ninguna persona debería enfrentar obstáculos para acceder a servicios, información o justicia por falta de accesibilidad. Por ello, consideró necesario fortalecer y dar certeza a esta importante función.

“La inclusión no puede quedarse en el discurso. Profesionalizar a las y los intérpretes de Lengua de Señas Mexicana es avanzar hacia un Michoacán más accesible, más justo y más incluyente”, expresó.

Finalmente, la legisladora destacó que esta iniciativa busca derribar barreras y garantizar que las personas sordas puedan ejercer plenamente sus derechos y participar en igualdad de condiciones en la vida pública.