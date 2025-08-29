Morelia, Michoacán; 29 de agosto de 2025.— Con la finalidad de contribuir en la innovación, el crecimiento empresarial, la capacitación especializada y la generación de alianzas estratégicas en la industria gráfica, el Gobierno de Morelia se sumó a través de su Secretaría de Fomento Económico (Sefeco) a la inauguración del evento Graphic Show 2025.

La titular de la Sefeco, Guadalupe Herrera Calderón, celebró que el gobierno encabezado por el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, se suma a este tipo de eventos que impulsan el desarrollo de la capital michoacana.

A través de sus pasadas ediciones, Graphic Show ha generado una derrama económica superior a ocho millones de pesos y ha sido el escenario para más de 320 negociaciones comerciales, posicionándose como un motor relevante para el desarrollo de la industria gráfica en México, destacó Herrera Calderón.

En este contexto, este fin de semana se espera la participación de más de tres mil visitantes de Michoacán y el bajío, además de la presencia de 33 expositores nacionales e internacionales.

Cabe señalar que este es un evento de la iniciativa privada encabezado por Karen Ortiz, coordinadora de Graphic Show; mismo que cuenta con el respaldo de la Sefeco en impulso a la industria gráfica.

Esta edición se desarrolla en el Centro de Convenciones y ofrecerá una amplia exposición comercial con productos y tecnologías de última generación, así como un programa de conferencias, paneles con expertos, talleres, demostraciones en vivo y una zona de impresión interactiva, donde los asistentes podrán conocer nuevas técnicas y tendencias.

Como innovación, esta edición incluye también áreas de experiencias inmersivas en diseño y comunicación visual, que permitirán a los visitantes explorar de forma sensorial y creativa los avances del sector.