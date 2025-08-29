Morelia, Michoacán, 29 de agosto de 2025.- Michoacán continúa en el camino para consolidarse como el destino ideal para las producciones televisivas y cinematográficas, y continuar impulsando la riqueza natural de “el alma de México”.

Con el objetivo de inspirar a nuevos talentos, la Comisión de Filmaciones de Michoacán (Cofilmich) expuso a estudiantes del Instituto Latinoamericano en Ciencias Cinematográficas su labor de gestión y atracción de producciones a la entidad.

“El propósito fue compartir la labor que realiza la Secretaría de Turismo de Michoacán, que dirige Roberto Monroy, a través de la comisión de filmaciones, así como las acciones que se realizan para el fortalecimiento de la industria audiovisual en el estado”, comentó Luis Fernando Gutiérrez Lara, director de la Cofilmich.

Explicó cómo la comisión funge como un puente entre las productoras nacionales e internacionales y el estado, facilitando la gestión de locaciones, permisos, vinculación con talento local y atracción de inversiones mediante mecanismos como el Estímulo Fiscal a Proyectos de Inversión en la Producción y Distribución Cinematográfica Nacional.

El encuentro permitió a los estudiantes conocer de primera mano los procesos que hacen posible que Michoacán se consolide como un destino fílmico de gran potencial, gracias a su riqueza cultural, histórica y natural.

“En línea con nuestro eslogan, ‘Lo viste en la pantalla, lo vives en Michoacán’, estamos fortaleciendo el vínculo con la comunidad académica. Nuestro objetivo es que los estudiantes puedan concretar sus proyectos audiovisuales a través del apoyo institucional que ofrecemos”, agregó Gutiérrez Lara.

Con este tipo de encuentros, la Sectur Michoacán reafirma su compromiso con la formación de nuevos talentos y con la proyección de “el alma de México” como un referente fílmico en el país y el mundo.