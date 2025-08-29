Morelia, Michoacán, 29 de agosto de 2025.- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), a través del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) optimiza la atención a víctimas en situaciones de emergencia.

Esto a través del curso “Reanimación del Paciente Atrapado”, el cual reunió a más de 100 profesionales de diversas corporaciones de rescate y emergencia, con la finalidad de actualizar y fortalecer competencias en la atención integral de pacientes en escenarios de trauma.

Este tipo de capacitación es vital para garantizar una respuesta rápida, coordinada y efectiva, lo que aumenta significativamente las posibilidades de supervivencia y recuperación de las y los pacientes, la colaboración interinstitucional es fundamental para construir un sistema de emergencia más robusto y preparado para cualquier contingencia en nuestro estado.

Participó personal de Protección Civil Estatal, Cruz Roja Mexicana, Rescate Michoacán, Bomberos Municipales de Morelia, Bomberos Voluntarios de Michoacán, Dirección de Servicios Aéreos y Ambumed.

Las y los asistentes practicaron técnicas avanzadas para la estabilización y reanimación de personas que se encuentran atrapadas, ya sea en vehículos, estructuras colapsadas u otras situaciones de alto riesgo.