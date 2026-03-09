Morelia, Michoacán; 08 de marzo de 2026.- El gobierno encabezado por el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, refrenda su compromiso con la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, por lo que a través de la Secretaría de Fomento Económico (Sefeco) se llevan a cabo programas que fortalecen su autonomía económica, capacitación y acceso a oportunidades laborales.

Con esta premisa, Guadalupe Herrera Calderón, titular de Sefeco, afirmó que desde su dependencia se impulsa la independencia económica como una herramienta clave para romper ciclos de violencia. Para ello, se implementan acciones integrales orientadas al desarrollo de habilidades productivas, el acceso a financiamiento y la formalización de negocios liderados por mujeres.

Se han apoyado a 507 mujeres con el programa “Mujeres al 1000X10”, que promueve el autoempleo y el emprendimiento femenino a través de cursos y talleres prácticos que permiten a las participantes generar ingresos propios. Además de fortalecer sus capacidades técnicas, estas actividades fomentan la confianza, el empoderamiento y la creación de redes de apoyo.

Mediante la Bolsa de Trabajo y las Jornadas de Oportunidad Laboral, en enero y febrero de este año se ha beneficiado a más de 60 mujeres, al vincularlas con empresas locales, facilitando así el acceso a empleos formales con estabilidad económica, seguridad social y condiciones laborales dignas.

En colaboración con Caja Morelia Valladolid, se impulsa el programa “El crédito que tu negocio necesita”, que ha ofrecido financiamiento accesible a 32 emprendedoras y pequeñas empresarias, hasta ahora, para fortalecer y consolidar sus proyectos productivos, ampliando sus oportunidades de crecimiento.

Asimismo, la Secretaría promueve la participación de mujeres en ferias y exposiciones comerciales, brindándoles espacios para la promoción y venta de sus productos, así como para la generación de alianzas estratégicas.

De manera permanente, se ofrecen capacitaciones en administración, finanzas básicas, marketing, formalización de negocios y desarrollo empresarial, contribuyendo a la consolidación de proyectos sostenibles y competitivos.

Como parte del impulso a la formalización y protección de la propiedad intelectual, se realizó la entrega de 10 registros de marca a mujeres emprendedoras del municipio, fortaleciendo la identidad y el valor comercial de sus productos y servicios.

Con estas acciones el Gobierno de Morelia y la Sefeco apoyan la autonomía económica de las mujeres, impactando positivamente en sus vidas y en las de sus familias, además de contribuir al desarrollo integral del municipio.