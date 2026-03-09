En una operación marítima encabezada por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), a través de la Armada de México en funciones de Guardia Costera, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), se aseguraron 80 bultos con aproximadamente dos toneladas de presunta cocaína, cuyo peso exacto será determinado por las autoridades ministeriales correspondientes.

Elementos de la Secretaría de Marina aseguraron cerca de dos toneladas de presunta cocaína frente a las costas de Acapulco, Guerrero, en un operativo coordinado con autoridades federales. #Semar #ArmadaDeMéxico #Acapulco pic.twitter.com/YXPTNJzu94 — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) March 9, 2026

El aseguramiento se realizó a más de 200 millas náuticas al sur-suroeste de las costas de Acapulco, Guerrero. Con información de inteligencia y mediante el despliegue de aeronaves, una patrulla oceánica y una embarcación menor, el personal naval localizó y aseguró los bultos con la sustancia ilícita, cuyo peso bruto preliminar es cercano a las dos toneladas, en espera de la confirmación oficial a través de los procedimientos ministeriales correspondientes.

Los bultos asegurados serán puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien integrará la carpeta de investigación del caso al arribo del buque a puerto.

Estas acciones forman parte de las operaciones de vigilancia marítima que realiza la Secretaría de Marina a través de la Armada de México para inhibir la acción de grupos delictivos y representan una afectación significativa a sus estructuras financieras.

Las instituciones del Gabinete de Seguridad mantienen las operaciones de vigilancia marítima y aérea en aguas nacionales para garantizar el Estado de derecho en