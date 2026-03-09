Morelia, Michoacán, a 08 de marzo de 2026. – Luego de ultimar algunos detalles, quedó definida la fecha para la fase estatal de la Universiada 2026, que tendrá como sede las instalaciones de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), afirmó Gustavo Farías Hechenique, Director de Deporte Universitario e Infraestructura Deportiva.

“La Máxima Casa de Estudios va a ser la sede de la etapa estatal, que será del 16 al 27 de marzo, se estarán jugando diferentes deportes, desde individuales como taekwondo, karate, judo, boxeo, natación, ajedrez, tiro con arco, hasta los deportes de conjunto, donde también tendremos fútbol soccer y rápido, básquetbol, básquetbol 3×3, volibol de playa y de sala”.

Serán cerca de 200 atletas nicolaitas los que participarán en esta primera etapa y que buscarán su calificación al regional.

“En la fase estatal van a participar más de 190 atletas de la Universidad Michoacana dentro de los diferentes deportes, tanto de conjunto como individuales y en rama varonil y femenil, con el objetivo de que podamos volver a colocar más de 100 atletas dentro de la Universidad Nacional”, indicó el funcionario.