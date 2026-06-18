Morelia, Mich.- 18 de junio de 2026.- Mariano Sánchez Farías, exdiputado federal, asesor político y miembro activo del denominado “movimiento del sombrero”, habría sido requerido anoche en la capital michoacana, tras presuntamente protagonizar un incidente en estado de ebriedad.

De acuerdo con reportes preliminares, la detención ocurrió en las inmediaciones de la avenida La Joya, donde elementos policiales intervinieron luego de detectar una conducta irregular por parte del exlegislador.

Al respecto fuentes policiales refieren que, al momento de la intervención, Sánchez Farías se encontraba bajo los efectos del alcohol y reaccionó de manera agresiva contra los oficiales. Incluso, habría intentado evitar su aseguramiento presumiendo sus vínculos y relaciones dentro de distintos grupos políticos de la entidad, asegurando contar con influencias suficientes para afectar su situación laboral.

Mariano Sánchez Farías es identificado como un cercano colaborador del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, además de mantener vínculos políticos con el diputado local Carlos Tafolla, actores que forman parte de una corriente política con presencia en diversas regiones del estado.

Tras lo ocurrido el político fue trasladado a barandillas, por faltas administrativas.

AGENCIA RED 113