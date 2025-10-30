Morelia, Michoacán, a 29 de octubre de 2025.- El compromiso del Gobierno de Morelia con la igualdad sustantiva avanza con paso firme, al iniciar la certificación de espacios incluyentes, a través del programa “Más Inclusión, Menos Discriminación”, impulsado por la Secretaría de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva (SEMMUJERIS).

La certificación arrancó con la instalación del primer distintivo contra la discriminación, en las instalaciones de SEMMUJERIS, y fue encabezada por la titular de esta secretaría, Nuria Gabriela Hernández Abarca, y el Comisionado de Seguridad de la Policía Morelia, Pablo Alarcón Olmedo. Este distintivo tipo placa identifica a los espacios que promueven entornos seguros, igualitarios y libres de prejuicios, una acción que refuerza la visión del Presidente Alfonso Martínez Alcázar de construir una ciudad donde prevalezcan el respeto, la empatía y los derechos humanos.

Hernández Abarca explicó que el distintivo será otorgado a instituciones y negocios que concluyan procesos de capacitación y sensibilización en materia de igualdad, inclusión y no discriminación: “Con esta primera placa iniciamos un proceso que busca reconocer a quienes se comprometen con la igualdad. Cada espacio que se sume estará contribuyendo a una Morelia más respetuosa y humana”.

El programa “Más Inclusión, Menos Discriminación” busca consolidar una cultura de respeto y diversidad, promoviendo la participación de todos los sectores en la construcción de una ciudad donde nadie sea excluido. Para más información sobre esta distinción, las personas interesadas pueden llamar al teléfono 443 232 7000, o acudir a las oficinas de SEMMUJERIS, ubicadas en Antonio Alzate #805, Col. Centro Histórico.