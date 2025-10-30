Morelia, Michoacán, 30 de octubre de 2025.- Las vías de comunicación en Michoacán se encuentran completamente libres para recibir a los miles de visitantes que llegarán durante este fin de semana con motivo de las celebraciones de la Noche de Muertos, informó el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor.

El encargado de la política interna destacó que tanto las carreteras libres como las autopistas de cuota registran libre tránsito, lo que permitirá un flujo ágil y seguro hacia los principales destinos turísticos y tradicionales del estado, como Pátzcuaro, Tzintzuntzan, Janitzio, Santa Fe de la Laguna y otros puntos de la región Lacustre.

Zepeda Villaseñor explicó que, de manera paralela, se ha desplegado un amplio operativo de seguridad en coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales, con el objetivo de garantizar celebraciones en calma, con respeto y honrando las tradiciones michoacanas que distinguen a la entidad ante el mundo.

“El Gobierno del Estado ha dispuesto un operativo interinstitucional para acompañar a las familias y visitantes, asegurando que esta Noche de Muertos se viva con tranquilidad, orgullo y respeto a nuestras raíces”, sostuvo el secretario.

Asimismo, Zepeda reiteró que el Gobierno de Michoacán mantiene su disposición permanente al diálogo para atender cualquier tema de interés social, siempre privilegiando la legalidad y el respeto mutuo.

“El diálogo es una herramienta fundamental para mantener la gobernabilidad y fortalecer la convivencia en paz entre las y los michoacanos”, subrayó. Finalmente, el secretario de Gobierno invitó a la población y a los visitantes a disfrutar con responsabilidad de las festividades, resaltando que Michoacán se encuentra preparado y en orden para recibir a México y al mundo en una de sus celebraciones más emblemáticas.