Taretan, Mich.- 30 de octubre de 2025.- Un trágico accidente registrado durante la madrugada en la Autopista Pátzcuaro-Lázaro Cárdenas, dejó como saldo una persona sin vida y el cierre parcial de la vía.

El hecho fue a la altura del kilómetro 107+600 del tramo Uruapan-Nueva Italia, cuando un vehículo Nissan Versa blanco, con placas PKA-605-E, se impactó por alcance contra un tráiler que posteriormente se dio a la fuga. Tras el choque, el automóvil se incendió, quedando completamente calcinado.

Equipos de AMBUMED y Bomberos Voluntarios de Taretan acudieron al sitio tras recibir el reporte de emergencia. Al sofocar las llamas, los rescatistas confirmaron que el conductor había fallecido calcinado dentro del vehículo. Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada.

La Guardia Nacional, junto con los elementos de la Policía Municipal de Taretan y el personal de abanderamiento de la autopista, se encargaron de controlar el tránsito y asegurar la zona, mientras se realizaban las labores de levantamiento del cuerpo y el retiro de la unidad siniestrada.

El hecho provocó el cierre parcial de la Autopista Siglo XXI, lo que generó complicaciones en la circulación durante varias horas. Las autoridades exhortaron a los automovilistas a conducir con precaución, respetar los límites de velocidad y atender las indicaciones viales.