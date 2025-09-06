Morelia, Michoacán; 06 de septiembre del 2025.- Con el firme propósito de promover la riqueza de la gastronomía tradicional mexicana, el Gobierno de Morelia encabezado por el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, a través de la Secretaría de Fomento Económico (Sefeco) inauguró el octavo Festival del Tamal y el Buñuelo.

Este importante evento se lleva a cabo los días 6 y 7 de septiembre a un costado de la parroquia de Mater Dolorosa.

La titular de la Sefeco, Guadalupe Herrera Calderón, destacó que actividades como esta contribuyen a fortalecer la economía local y a la construcción de la paz en nuestra ciudad. Asimismo, invitó a la ciudadanía a disfrutar de los exquisitos antojitos que se ofrecen durante el festival, en un horario de 9:00 de la mañana a 9:00 de la noche.

Este festival emblemático reunirá a 8 cocineras tradicionales, entre ellas Rosa María Ríos Avalos, Isabel Ríos, Genoveva Ríos, Tania Landa, José Cruz Gutiérrez y Mario Ríos, quienes junto a 40 expositores especializados ofrecerán una amplia variedad de platillos representativos de la gastronomía mexicana.

Los asistentes podrán deleitarse con tamales desde $20 pesos y buñuelos por $50 pesos, además de una variedad de antojitos mexicanos cuyos precios oscilan entre $30 y $120 pesos, incluyendo enchiladas, pambazos, pozole, corundas, gorditas y muchas otras delicias tradicionales.

El evento también contará con un enriquecedor programa cultural, que incluirá presentaciones de música regional mexicana interpretadas por el talento del niño Ángel Daniel Molina, danza folclórica a cargo de la Secretaría de Cultura Municipal, así como actuaciones de grupos de danza folclórica de los jubilados.

Además, se realizará una rifa en la que, con una compra mínima de $200 en alimentos o bebidas, los asistentes podrán obtener un boleto para participar y tener la oportunidad de ganar premios sorpresa.

Se espera la asistencia de más de 5 mil visitantes, generando una derrama económica aproximada de 900 mil pesos, lo que contribuirá al desarrollo económico y cultural de nuestra ciudad.

Con acciones como esta, impulsadas por el gobierno del presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, se fomenta la realización de más eventos gastronómicos que impulsen la economía local, abonando a hacer de Morelia el mejor lugar para vivir.