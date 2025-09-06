Morelia, Michoacán, 6 de septiembre de 2025.- Estudiantes del plantel Huandacareo del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán (Cecytem) ganaron dos medallas de oro y plata en el Innovation Fest 2025, organizado por el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado (ICTI), del 3 al 5 de septiembre, en Morelia.

Con el proyecto “Aircheck”, una plataforma web que concentra información sobre los niveles de gases contaminantes que se encuentran en diversos municipios del estado, la alumna Paolina Durán Lázaro, obtuvo la presea dorada en la categoría de Respuesta a emergencias climáticas.

La medalla de plata fue para los alumnos Jerome Santiago Sarabia Cansino y Cristopher William Sixtos Bucio, en la categoría de Industria agropecuaria, con el proyecto Engineer Web: Productores Agrícolas Michoacanos, una plataforma web para conocer los cultivos de los productores estatales.

La directora del plantel Huandacareo, Mónica Fabiola Robles Ayala, reconoció el triunfo de los alumnos y el talento del equipo conformado también por los asesores Jorge Roa Ramos y Eréndira González Cano.

El Innovation Fest es un encuentro donde el conocimiento, la creatividad y la tecnología se mezclan para que los estudiantes pongan en práctica los conocimientos aprendidos en el aula; con ello se fomenta el emprendimiento y se promueve una cultura de solución de problemas desde el conocimiento y la colaboración entre instituciones, estudiantes y sectores productivos.

En esta edición participaron más de 150 estudiantes de educación media superior, superior y posgrado, con proyectos de ciencia, tecnología e innovación.