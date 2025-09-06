Múgica, Michoacán, 6 de septiembre de 2025.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, llevó audiencia pública al municipio de Múgica, donde atendió de manera directa necesidades de salud, bienestar, campo y empleo, entre otras, para contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población.

En este marco, el mandatario entregó una ambulancia al Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), con sede en este municipio, para ayudar a mejorar la atención prehospitalaria y los traslados a unidades médicas de la capital michoacana.

Acompañado de los integrantes de su gabinete y de autoridades federales; del presidente municipal de Múgica, José Alfredo Rentería Patiño; y del diputado local, J. Reyes Galindo Pedraza, Ramírez Bedolla respondió las solicitudes de la ciudadanía y las turnó a las áreas correspondientes para su valoración.

Las familias que asistieron a la audiencia pública recibieron los beneficios de la feria de la salud, con orientaciones gratuitas en temas de salud mental, hábitos saludables, prevención de adicciones y métodos anticonceptivos, así como aplicación de vacunas.

También se realizaron sin costo estudios de mastografía para detectar de manera temprana casos de cáncer de mama, a través de las unidades móviles de la Secretaría de Salud de Michoacán que recorren diversos municipios del estado.