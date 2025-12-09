El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó el Repositorio Nacional de sentencias y

resoluciones en materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género

(VPMRG), que busca ser una herramienta que coadyuve en garantizar el derecho de las

mujeres a una vida política libre de violencia.

“Este Repositorio se pensó como una medida de prevención y análisis de la Violencia

Política contra las Mujeres en Razón de Género, porque tenemos derecho a ejercer

nuestros derechos libres y sin violencia”, precisó la Consejera e integrante de la Comisión

de Igualdad de Género y No Discriminación, Claudia Zavala Pérez.

La idea, añadió, era crear un sitio que tradujera toda esa información, en un modelo

accesible, público, permanente y sistematizado, a partir de una metodología que diera

congruencia al seguimiento y recopilación de las sentencias y resoluciones en materia de

violencia política.



En el Lobby del Instituto, acompañada de la Directora de la Unidad Técnica de Igualdad de

Género y No Discriminación, Flor Dessiré León Hernández, académicas, investigadoras e

integrantes de la Junta General Ejecutiva, la Consejera Zavala especificó que, inicialmente,

el Repositorio se presenta con 81 sentencias, 49 a nivel federal y 32 a nivel local, aunque

la aspiración es llegar a 268 sentencias a nivel federal, más todas las que se generen en el

ámbito local.

Confió en que el Repositorio será de gran utilidad para las personas servidoras públicas,

para que conozcan los casos de violencia; para la sociedad civil, porque le dará elementos

para poder estar atenta no sólo de la denuncia, sino para la reparación del daño; a la

academia, porque sin construcción de metodologías y ciencia no se puede avanzar.

Y principalmente a las mujeres, víctimas o no de violencia política, aseguró, “porque contar

con una herramienta de carácter público y fácil acceso, permite que todas las personas

tengamos los elementos para conocer cómo se ha analizado o cómo se ha acreditado y

sancionado la violencia, además de cómo podemos denunciarla y cómo podemos

combatirla”.

Por ello, la Consejera Zavala llamó a las presidentas y presidentes de los Organismos

Públicos Locales Electorales (OPL) no sólo a apropiarse del Repositorio, sino a concentrar

esfuerzos para cargar un mayor número de sentencias y lograr el objetivo planteado.

En su intervención, Flor Dessiré León Hernández subrayó que el trabajo articulado de todas

las áreas del Instituto permite presentar este Repositorio como un compromiso del INE con

la vida y la libertad de las mujeres, pero en específico, con su participación política libre de

violencia.

Las sentencias en materia de violencia política, consideró, son una herramienta

fundamental para reorientar la política de prevención, atención y erradicación de este

flagelo.



La Subdirectora de Procedimientos de Remoción de Consejeros de los Organismos

Públicos Locales y de Violencia Política contra las Mujeres, Mariana González Morales y

la Subdirectora de Investigación y Formación de la Unidad Técnica de Igualdad de Género

y No Discriminación, Marisol Vázquez Piñón, presentaron el contenido del Repositorio que

concentra, sistematiza, analiza y difunde de manera clara y accesible todas las sentencias

que dictan las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y los

Organismos Públicos Locales Electorales, a partir de la reforma 2020, que permitan generar

insumos para mejorar las políticas públicas y la impartición de justicia con perspectiva de

género.

En su oportunidad, la profesora e investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad

de México, Ana Elisa Banderas Miranda; la Profesora asociada del Centro de Investigación

y Docencia Económicas, Celine Aramara Gonzalez; la Consejera del Instituto Electoral de

la Ciudad de México, Maira Melisa Guerra Pulido; la Consejera del Instituto Electoral y de

Participación Ciudadana de Tabasco, Monserrat Martínez Beaurregard y, de forma virtual,

la Consejera del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, Alma

Alonso Valdivia, reflexionaron sobre la utilidad y celebraron la presentación del Repositorio

Nacional de sentencias y resoluciones en materia de Violencia Política contra las Mujeres

en Razón de Género

que puede consultarse en la siguiente liga

https://share.google/PDEYmIdju5krTMwX6