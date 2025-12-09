El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó el Repositorio Nacional de sentencias y
resoluciones en materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género
(VPMRG), que busca ser una herramienta que coadyuve en garantizar el derecho de las
mujeres a una vida política libre de violencia.
“Este Repositorio se pensó como una medida de prevención y análisis de la Violencia
Política contra las Mujeres en Razón de Género, porque tenemos derecho a ejercer
nuestros derechos libres y sin violencia”, precisó la Consejera e integrante de la Comisión
de Igualdad de Género y No Discriminación, Claudia Zavala Pérez.
La idea, añadió, era crear un sitio que tradujera toda esa información, en un modelo
accesible, público, permanente y sistematizado, a partir de una metodología que diera
congruencia al seguimiento y recopilación de las sentencias y resoluciones en materia de
violencia política.
En el Lobby del Instituto, acompañada de la Directora de la Unidad Técnica de Igualdad de
Género y No Discriminación, Flor Dessiré León Hernández, académicas, investigadoras e
integrantes de la Junta General Ejecutiva, la Consejera Zavala especificó que, inicialmente,
el Repositorio se presenta con 81 sentencias, 49 a nivel federal y 32 a nivel local, aunque
la aspiración es llegar a 268 sentencias a nivel federal, más todas las que se generen en el
ámbito local.
Confió en que el Repositorio será de gran utilidad para las personas servidoras públicas,
para que conozcan los casos de violencia; para la sociedad civil, porque le dará elementos
para poder estar atenta no sólo de la denuncia, sino para la reparación del daño; a la
academia, porque sin construcción de metodologías y ciencia no se puede avanzar.
Y principalmente a las mujeres, víctimas o no de violencia política, aseguró, “porque contar
con una herramienta de carácter público y fácil acceso, permite que todas las personas
tengamos los elementos para conocer cómo se ha analizado o cómo se ha acreditado y
sancionado la violencia, además de cómo podemos denunciarla y cómo podemos
combatirla”.
1
Por ello, la Consejera Zavala llamó a las presidentas y presidentes de los Organismos
Públicos Locales Electorales (OPL) no sólo a apropiarse del Repositorio, sino a concentrar
esfuerzos para cargar un mayor número de sentencias y lograr el objetivo planteado.
En su intervención, Flor Dessiré León Hernández subrayó que el trabajo articulado de todas
las áreas del Instituto permite presentar este Repositorio como un compromiso del INE con
la vida y la libertad de las mujeres, pero en específico, con su participación política libre de
violencia.
Las sentencias en materia de violencia política, consideró, son una herramienta
fundamental para reorientar la política de prevención, atención y erradicación de este
flagelo.
La Subdirectora de Procedimientos de Remoción de Consejeros de los Organismos
Públicos Locales y de Violencia Política contra las Mujeres, Mariana González Morales y
la Subdirectora de Investigación y Formación de la Unidad Técnica de Igualdad de Género
y No Discriminación, Marisol Vázquez Piñón, presentaron el contenido del Repositorio que
concentra, sistematiza, analiza y difunde de manera clara y accesible todas las sentencias
que dictan las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y los
Organismos Públicos Locales Electorales, a partir de la reforma 2020, que permitan generar
insumos para mejorar las políticas públicas y la impartición de justicia con perspectiva de
género.
En su oportunidad, la profesora e investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad
de México, Ana Elisa Banderas Miranda; la Profesora asociada del Centro de Investigación
y Docencia Económicas, Celine Aramara Gonzalez; la Consejera del Instituto Electoral de
la Ciudad de México, Maira Melisa Guerra Pulido; la Consejera del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana de Tabasco, Monserrat Martínez Beaurregard y, de forma virtual,
la Consejera del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, Alma
Alonso Valdivia, reflexionaron sobre la utilidad y celebraron la presentación del Repositorio
Nacional de sentencias y resoluciones en materia de Violencia Política contra las Mujeres
en Razón de Género
que puede consultarse en la siguiente liga
https://share.google/PDEYmIdju5krTMwX6