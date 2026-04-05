Ecuandureo, Mich.- 05 de abril de 2026.- Dos hermanos que viajaba a bordo de una motocicleta terminaron en el fondo de un desnivel luego de que el conductor perdiera el control de su unidad. Ambos resultaron con lesiones de consideración, según informaron fuentes policiales.

El aparataso accidente se registró la mañana de este domingo, en la carretera Zamora – La Piedad a la altura de las curvas del Colesio, hasta donde se movilizaron elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

También acudieron paramédicos de Protección Civil Municipal y Rescate quienes auxiliaron a José A., P., de 24 años de edad y a su hermana Alejandra A., P., de 21 años de edad, vecinos del Infonavit Arboledas, mismos que fueron trasladados a diversos nosocomios para su atención médica.

Los oficiales aseguraron la motocicleta siniestradas, una de la marca Vento color gris, la cual fue remolcada hasta un corralón oficial.

AGENCIA RED 113