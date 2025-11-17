Morelia, Michoacán; 17 de noviembre de 2025.— El Gobierno de Morelia encabezado por el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, llevó a cabo la clausura de la 22 edición de la Feria Gastronómica, un evento que celebró con éxito la riqueza culinaria de nuestra capital.

A través de la Secretaría de Fomento Económico (Sefeco), cuya titular es María Guadalupe Herrera Calderón, se reconoció el esfuerzo, talento y dedicación de las y los participantes, reafirmando el compromiso del Ayuntamiento de Morelia con el impulso a la economía local y la promoción de nuestra gastronomía.

Asimismo, destacó que la feria registró una importante afluencia de 40 mil visitantes, entre los tres días del evento y una derrama económica de 4 millones de pesos.

La presidenta de Ferias Gastronómicas de Michoacán, Dulce María Aguirre, felicitó a cada uno de los expositores por su trabajo y por formar parte de esta edición, agradeciendo a todos por el apoyo brindado para que esta feria fuera un éxito más.

El Gobierno de Morelia reitera su compromiso de continuar respaldando los grandes eventos culturales y culinarios que impulsan la economía local con el objetivo de seguir construyendo el mejor lugar para vivir.