Morelia, Michoacán, 17 de noviembre de 2025.- Con motivo del día feriado de este lunes, el Servicio de Administración Tributaria (Satmich) anunció que a partir de mañana, martes 18 de noviembre, las oficinas de Recaudación, establecidas en toda la geografía michoacana, atenderán a la ciudadanía de manera normal.

De acuerdo con la institución, el martes se normalizarán la atención y el servicio en los módulos y en las oficinas recaudatorias, lo que garantizará a la población michoacana la realización de sus trámites y el cumplimiento de sus responsabilidades en cuanto a pago de derechos e impuestos.

Es importante recordar que continúan vigentes los programas Emplaca tu moto y Buen Fin, los cuales representan una oportunidad para que las personas dueñas de motocicletas y de vehículos con adeudos, regularicen la situación de los mismos.

Respecto al programa Emplaca tu moto, la Secretaría de Finanzas y Administración, a través del Satmich, condonará multas y recargos a las motocicletas irregulares en dotación de placa y el primer refrendo 2025. También obtendrán el beneficio aquellas personas con adeudos de refrendos en ese tipo de vehículos, quienes podrán realizar el trámite hasta el 31 de diciembre de este año.

En cuanto al Buen Fin, todos los derechos vehiculares, entre los que destacan renovación de licencias de conducir extemporáneas, canje de placas anteriores y adeudos de refrendos, obtendrán condonación de multas y recargos en sus trámites y pagos.

Finalmente, el Satmich invitó a quienes tienen adeudo de refrendos en toda clase de vehículos, incluidas las motocicletas regulares, a efectuar sus trámites en línea, a través de la plataforma https://refrendodigital.michoacan.gob.mx/, o generar una orden de pago para realizar la operación en efectivo en sucursales bancarias y en tiendas de autoservicio y de conveniencia.

En el caso de regularización de motos, es preciso que la ciudadanía lleve a cabo el trámite de manera presencial, como en el tema de licencias de conducir y dotación de placas. La promoción del Buen Fin tendrá vigencia hasta el 30 de noviembre.