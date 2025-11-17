Morelia, Michoacán, 17 de noviembre de 2025.- Como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, los gobiernos federal y estatal fortalecerán el trabajo de las salas de lectura y de las y los mediadores comunitarios, reconociendo a la lectura como un pilar para la convivencia, el encuentro y la reconstrucción del tejido social.

La secretaria de Cultura de Michoacán, Tamara Sosa Alanís, informó que tras el Encuentro Estatal de Salas de Lectura 2025, esta labor se ampliará en distintas regiones del estado. Se replicarán actividades en Lázaro Cárdenas, Zamora y Nuevo Parangaricutiro, además de realizar un taller de creación literaria para mujeres en Uruapan. También se impulsarán espacios de lectura por placer, círculos simultáneos y proyectos editoriales de autoras, para fortalecer la participación comunitaria en torno al libro.

A nivel nacional, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México detalló que el Fondo de Cultura Económica (FCE) reforzará la estrategia Michoacán se lee, en coordinación con las secretarías de Cultura y Educación estatales. Entre las acciones destacan coediciones, conferencias de Historia de México, y la distribución de 20 mil ejemplares de la colección 25 para el 25 entre jóvenes.

En Michoacán, estas acciones se enlazarán con actividades ya consolidadas como la Feria Infantil y Juvenil del Libro y la Lectura, los programas de formación vinculados a la mediación lectora y la presencia itinerante del Librobús, que permitirá acercar materiales y servicios editoriales a comunidades que históricamente han enfrentado un menor acceso al libro.

Con estas acciones articuladas, la estrategia nacional y estatal busca ampliar el acceso a materiales de lectura y consolidar redes de mediación en todo el territorio.