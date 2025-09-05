Morelia, Michoacán, a 05 de septiembre de 2025.- Con la voluntad de fortalecer la colaboración entre instituciones en beneficio de quienes no pueden defenderse solos, el Gobierno de Morelia que encabeza el Alcalde, Alfonso Martínez Alcázar, a través del Instituto Moreliano de Protección Animal (IMPA) y la Fiscalía General del Estado (FGE), cerraron filas para atender las denuncias por maltrato animal.

En la reunión, la directora del IMPA, Minerva Bautista Gómez, se entrevistó con el Fiscal Coordinador de la FGE, José Antonio Cruz Medina, así como con representantes de la Fiscalía Especializada en Medio Ambiente y de la Unidad de Maltrato Animal, logrando acuerdos que permitirán avanzar en los casos que y mejorar la efectividad en la defensa de quienes no tienen voz.

“Celebramos la acertada decisión de la FGE al nombrar al nuevo Coordinador Fiscal, con quien confiamos en que lograremos un avance”, destacó Minerva Bautista, quien también informó que actualmente están en proceso 45 denuncias por maltrato animal, a las cuales se les dará el seguimiento puntual.

Aunado a esto, la Fiscalía capacitará al personal del IMPA sobre trámites y procesos de denuncias penales correspondientes al delito de maltrato y crueldad a animal, mientras que el Instituto Moreliano ofrecerá talleres de concientización a trabajadores de la Fiscalía, a fin de sensibilizar sobre los seres sintientes.

Con esta coordinación entre instancias municipales y estatales, el Gobierno de Morelia refrenda su compromiso de salvaguardar la integridad de todas y todos, construyendo una ciudad más justa y sensible hacia el cuidado de los animales.