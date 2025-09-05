Morelia, Michoacán, 05 de septiembre 2025.- El colectivo de Rescatistas Independientes de Michoacán organiza este fin de semana un calendario de actividades donde la ternura se mezcla con la adopción y prevención con una serie de eventos para michis y lomitos que buscan adoptar humanos.

La jornada empieza el sábado 6 de septiembre, la cita será en el bazar Mercato Da Vinci, en Gertrudis Bocanegra 576, colonia Cuauhtémoc, donde habrá decenas de peluditos esperando encontrar a su humano ideal.

Para el domingo 7 de septiembre, la agenda se traslada al parque infantil 150, de 11:30 de la mañana a 3:30 de la tarde, con una feria de adopción y, en paralelo, campañas de vacunación y desparasitación en el mismo sitio, ubicado en avenida Jesús Flores Danzón sin número, Camelinas.

Los servicios médicos para lomitos y michis incluyen desparasitantes desde 50 hasta 80 pesitos, vacunas caninas doble 170 pesos, cuádruple 180 pesos y quíntuple 190 pesos, además de la vacuna triple felina en 190 pesos.

Y para quienes buscan proteger a sus animales sin costo, de 11:00 de la mañana a 2:00 de la tarde se ofrecerá vacunación antirrábica gratuita. Los interesados pueden comunicarse al 44 32 42 98 35.

Luisa Quijano Ravell, vocera del colectivo, subrayó que más allá de la adopción, lo vital es dar amor y atención médica a los reyes del hogar.

Señaló que estas campañas a bajo costo, impulsadas con el apoyo de asociaciones protectoras y médicos veterinarios, permiten que cada peludo cuente con carnet y un futuro digno.

“Estás jornadas reflejan un mismo propósito que los animales tengan amor y cuidados médicos, sabiendo de las dificultades económicas de las familias, asociaciones protectoras y médicos veterinarios trabajamos en conjunto para acercar campañas accesibles que garanticen bienestar integral de estos seres que forman parte del hogar “, señaló.

Quijano Ravell afirmó que la prevención es parte del cariño que se debe dar a los integrantes más peludos del hogar.