Morelia, Michoacán; 05 de septiembre de 2025.- La Secretaría de Cultura de Morelia (SeCultura) dio a conocer que la pieza “Caebium Tara”, de Charles Philip Daniels Torres, fue la ganadora del Concurso de Composición Orquestal “Morelia, Ciudad Creativa de la Música 2025”.

Dicho concurso, creado en la administración del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, tiene por objetivo estimular la creación musical y reconocer a las y los músicos emergentes o consolidados, así lo expresó la titular de SeCultura, Fátima Chávez Alcaraz.

Agregó que, por segunda ocasión, el Concurso de Composición logró un registro récord cercano a los 100 participantes, lo que “Da muestra de que se ha logrado posicionar dentro de la comunidad artística como uno de los más importantes certámenes del país impulsado por un municipio”.

El segundo lugar lo obtuvo Arturo Martínez Zanabria con la obra “Parvada”, mientras que el tercer lugar fue para Carlos Lavín Martínez Pérez Gavilán con la pieza “Cadáver exquisito”. Las menciones honoríficas fueron para José Alberto Sánchez Ortiz con la obra “Comala” y Jéssica Zuleta con “Doña Osamenta”.

Cabe mencionar que, al recibir el primer lugar, Daniels Torres será acreedor a un incentivo económico de 100 mil pesos, constancia de premiación y el estreno de su obra, mientras que el segundo y tercer lugar, así como las menciones honoríficas, recibirán una constancia de premiación.

El Gobierno de Morelia continuará reconociendo la labor de las y los compositores, como parte de su nombramiento como “Ciudad Creativa de la Música”, otorgado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).