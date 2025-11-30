Morelia, Mich.- Domingo 30 de noviembre de 2025.- Un hombre resultó malherido tras ser atacado a balazos en la vía pública de la colonia Manantiales, ubicada en la zona poniente de Morelia, informaron autoridades policiales.

El atentado ocurrió la noche de ayer sábado sobre la calle Manantiales del Obispo, casi esquina con el Circuito La Mintzita. Vecinos del lugar escucharon varias detonaciones de arma de fuego y de inmediato alertaron al número de emergencias 911.

Al sitio acudieron patrulleros municipales y paramédicos, quienes brindaron los primeros auxilios al lesionado y posteriormente lo trasladaron a un hospital para su atención médica; la identidad del paciente es desconocida.

Los oficiales acordonaron el área, pues en el suelo estaban regados casquillos percutidos; además un vehículo ajeno a los hechos quedó dañado por un impacto de proyectil.

Los uniformados solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado (FGE), cuyos peritos de la Unidad de Atención Inmediata se encargaron de las diligencias correspondientes.