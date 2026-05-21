Morelia, Mich.- Jueves 21 de mayo de 2026.- Un vendedor de tacos que acomodaba su negocio para iniciar su jornada en la vía pública resultó gravemente lesionado tras ser embestido por un automovilista en la colonia Loma Libre, ubicada al oriente de la ciudad de Morelia, informaron autoridades policiales y de rescate.

El aparatoso accidente se registró la mañana de este jueves sobre la calle Beleño, casi esquina con Aile. Trascendió que el citado comerciante estaba descargando algunas cosas de su camioneta cuando, en determinado momento, fue atropellado por un Chevrolet Chevy color ladrillo y placas PKZ833C, el cual también dañó la unidad del taquero.

De acuerdo con las fuentes, el herido responde al nombre de Juan Carlos, de 58 años de edad, quien sufrió una fractura expuesta en la pierna izquierda. El susodicho fue auxiliado por algunos vecinos, quienes solicitaron una ambulancia al número de emergencias.

Posteriormente arribaron unos paramédicos, los cuales canalizaron al paciente a un hospital para su adecuada atención médica. Asimismo, unos agentes de Seguridad Vial de la Guardia Civil se encargaron del peritaje respectivo para y aseguraron al conductor del Chevy.

AGENCIA RED 113