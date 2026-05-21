Morelia, Michoacán a 21 mayo 2026.- En el marco del aniversario de la fundación de la ciudad de Morelia, el líder social y actor político Adolfo ‘Fito’ Torres sostuvo un encuentro con destacados perfiles de la vida pública, social y política de la capital michoacana, donde reconoció la capacidad, trayectoria y liderazgo de quienes han contribuido al desarrollo de la ciudad desde distintos espacios; “Morelia necesita seguir avanzando, hoy existe una visión de ciudad que ha dado resultados, que ha permitido crecimiento, orden y mejores condiciones para miles de familias, pero esa continuidad debe estar en manos de alguien que verdaderamente conozca esta tierra, que haya nacido aquí, que entienda sus calles, sus colonias, sus tradiciones y el sentir de su gente”, expresó.

Destacó que Morelia vive un momento clave de su historia, en el que la estabilidad, la gobernabilidad y la visión de futuro serán fundamentales para enfrentar los retos nacionales en materia de seguridad, crecimiento económico, salud y desarrollo social, por ello, la capital michoacana requiere perfiles con experiencia, capacidad de diálogo y visión innovadora para consolidar el proyecto de ciudad que hoy existe, privilegiando siempre el bienestar de las familias morelianas.

Fito concluyó indicando que “Hoy más que nunca debemos pensar en la estabilidad de Morelia. En mantener lo que funciona, corregir lo que haga falta y seguir innovando para que nuestra ciudad continúe siendo referente estatal y nacional. Morelia necesita liderazgo con raíces, sensibilidad y compromiso verdadero con su gente, un hombre tan