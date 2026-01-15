Uruapan, Mich.- 15 de enero de 2025.- Un hombre y una mujer que tenían en su poder varios gramos de droga sintética de la conocida como “crystal” listos para su venta y una pistola fueron detenidos la noche del pasado miércoles por elementos del Grupo Motorizado de la Guardia Civil.

Se trata de Edgar Adrián G. R., y María de Jesús Z. C., quienes se encontraban abordo de un automóvil, de la marca Volkswagen de modelo atrasado, de color café.

Sobre su detención se informó que los oficiales de la Guardia Civil realizaban un recorrido de vigilancia y prevención del delito sobre la Avenida de Las Torres, entre las colonias de Valle Dorado y Doctores, al oriente de la ciudad de Uruapan.

A la altura de la calle Gis de Oro, los uniformados visualizaron el referido automóvil, cuyos ocupantes al notar la presencia de la policía intentaron darse a la fuga, siendo detenidos metros adelante.

Al realizarles una revisión, los oficiales les encontraron entre sus pertenencias seis bolsas plásticas con la metanfetamina, mientras que en el vehículo localizaron otras 11 bolsas con la misma droga, además de una pistola, calibre .9 milímetros.

Por lo anterior, los detenidos, la droga que dio un peso de 255 gramos y el arma de fuego fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), para las investigaciones correspondientes.