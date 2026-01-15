Morelia, Mich.- Jueves 15 de enero de 2026.- Un hombre y una mujer resultaron lesionados tras un choque entre un automóvil y una camioneta sobre la carretera libre Morelia–Maravatío, informaron fuentes policiales y de rescate, las cuales agregaron que también en el Libramiento Norte de la capital michoacana ocurrió otro accidente.

El primer percance se registró durante la mañana de este jueves, a la altura de Ciudad Industrial, en los límites con Atapaneo. Trascendió que ambos vehículos se salieron de la carpeta asfáltica y cayeron a un desnivel.

Automovilistas que circulaban por la zona alertaron al número de emergencias, después acudieron patrulleros y paramédicos, quienes atendieron a los ocupantes de las unidades involucradas. Los lesionados no requirieron traslado a un hospital; uno de ellos se identificó como Rubén, de 65 años de edad.

Agentes de Tránsito realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades y solicitaron una grúa, la cual finalmente retiró los transportes siniestrados.

El segundo incidente se trató de una colisión lateral entre un automóvil Chevrolet Spark azul y un camión de pasajeros de la Ruta Coordinados Hospitales. El hecho no dejó heridos, únicamente mínimas afectaciones materiales.

Lo anterior tuvo lugar sobre el Periférico Paseo de la República, a la altura de la colonia Doctor Miguel Silva, en el sentido a la Central de Abastos. Unos agentes de vialidad se hicieron cargo de las acciones conducentes.