Morelia, Michoacán, 8 de enero de 2026.- La Comisión Forestal de Michoacán (Cofom) invita a la ciudadanía a sumarse a la campaña de reciclaje de árboles de Navidad, cuya recepción se llevará a cabo en las instalaciones de la dependencia del 12 al 23 de enero.

La directora de la Cofom, Martha Beatriz Rendón López, subrayó que esta iniciativa tiene como propósito fundamental la transformación de los árboles en composta y abono orgánico. Este material será destinado a la regeneración de los suelos, garantizando un entorno óptimo para el desarrollo de nuevas especies forestales y ornamentales.

Resaltó que es importante que entreguen los pinos completamente limpios, es decir, que no lleven ningún adorno, clavos o pintura, con el fin de facilitar su correcto procesamiento y aprovechamiento.

Con esta acción, la Cofom busca dar un uso responsable y sustentable a los árboles de Navidad, promoviendo la participación social en el cuidado del medio ambiente y el fortalecimiento de los suelos forestales.

Los árboles se recibirán de lunes a viernes, en un horario de 10:00 a 14:00 horas, en las instalaciones de la Cofom, ubicadas en la calle Justo Mendoza lote 11, Bosque Cuauhtémoc.