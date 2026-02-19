Morelia, Michoacán, 19 de febrero de 2026.— El dirigente estatal de Morena, Jesús Mora González, afirmó que el fallo del Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán (TAM) confirma que la inconformidad por el aumento del predial en Uruapan tiene sustento jurídico y ciudadano, y desmonta la narrativa de supuesta persecución política promovida por la alcaldesa Grecia Jennifer Quiroz.

Mora recordó que, tras los posicionamientos públicos de la diputada Giulianna Bugarini, del legislador Conrado Paz y de la propia dirigencia estatal de Morena, la presidenta municipal optó por victimizarse y acusar una embestida política. “Hoy el TAAM ha sido claro: lo que había era una causa legítima de la ciudadanía que exigía revisión y legalidad en la actualización catastral. No era persecución, era responsabilidad pública”, sostuvo.

El dirigente subrayó que Morena actuó con firmeza, pero dentro del marco institucional, defendiendo el derecho de las y los ciudadanos a cuestionar decisiones que impactan directamente su economía. “Nunca fue un asunto personal ni partidista. Fue una discusión sobre justicia fiscal y sobre la obligación de los gobiernos municipales de actuar con transparencia y sensibilidad social”, afirmó.

Jesús Mora señaló que el fallo del TAAM confirma que el debate debía darse en el terreno jurídico y no en el de la descalificación política. “Cuando una autoridad responde a la crítica con acusaciones de persecución, evade el fondo del problema. Hoy queda demostrado que quienes tenían razón eran los ciudadanos de Uruapan”, añadió.

Finalmente, reiteró que Morena seguirá acompañando las causas sociales y defendiendo el derecho de la población a que cualquier actualización catastral o incremento en contribuciones se realice con apego a la ley y con pleno respeto al interés público. “La justicia administrativa ha hablado. Es momento de asumir responsabilidades y de gobernar escuchando al pueblo, no confrontándolo”, concluyó.