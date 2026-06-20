Morelia, Michoacán, 20 de junio de 2026.- Más de 76 mil usuarios diarios se trasladarán de manera ágil y rápida en el Morebús, el cual impulsará la movilidad en la zona poniente de la capital michoacana, mencionó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Con la construcción de una terminal y de tres tramos en su primera fase, este innovador servicio de transporte trasladará a las y los habitantes del poniente de la capital del estado, desde Lomas de la Maestranza hasta el Mercado Independencia.

El mandatario estatal señaló que en esta primera etapa, el Morebús contará con una inversión de 2 mil 190 millones de pesos en su primera etapa y comprende 38 estaciones distribuidas sobre 33 kilómetros de longitud de la avenida Madero Poniente, permitiendo que las 74 unidades de este sistema de transporte desplacen sin contratiempos a sus usuarios.

En tanto que la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, María Elena Huerta Moctezuma, agregó que los automotores están equipados para garantizar la movilidad de todas y todos, al contar con una zona exclusiva para personas con discapacidad y silla de ruedas, salidas de emergencia, señalización en braille, y piso podotáctil; así como un sistema de videovigilancia de alta tecnología para monitorear y salvaguardar a la ciudadanía.

“Se espera que esta primera etapa del Morebús esté lista para los primeros meses del 2027, con lo que estaremos brindando un nuevo sistema de transporte público, que junto con el teleférico, movilizarán Morelia de una manera más segura y eficiente, porque eso merece su población”, celebró el gobernador Ramírez Bedolla.