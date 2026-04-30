La Huacana, Mich., 30 de abril de 2026.-“Hoy celebro a cada niña y niño de nuestro Distrito 22 y de todo Michoacán. Ustedes son la razón principal por la que trabajamos con el corazón desde el Congreso, para que su presente sea seguro y su futuro esté lleno de oportunidades”, expresó Reyes Galindo Pedraza, diputado local por el Distrito 22.

En el marco de los festejos del Día de la Niña y el Niño, en el que acompañó a infancias de La Huacana, el además coordinador parlamentario del Partido del Trabajo, destacó la importancia de velar siempre por el interés superior de la niñez.

En ese sentido, afirmó que el compromiso como legislador con las niñeces de toda la entidad, es asegurarse que crezcan en un entorno donde sus derechos sean respetados, crezcan felices y con paz en sus comunidades.

“Hoy les digo a las infancias de mi Distrito, el Distrito 22. que siempre estaré cerca de ustedes; que desde el Congreso michoacano tienen un amigo y aliado para seguir creciendo juntos y que ustedes siempre sean felices”, concluyó Reyes Galindo.