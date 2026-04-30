Morelia, Mich.- Jueves 30 de abril de 2026.- Una camioneta impactó contra el barandal de protección de un puente elevado ubicado en el distribuidor vial de salida a Salamanca, en la zona norte de Morelia, indicaron autoridades policiales, las cuales agregaron que no hubo lesionados.

🔴 #Video | Una camioneta impactó contra el barandal de protección de un puente elevado ubicado en el distribuidor vial de salida a Salamanca, en la zona norte de Morelia. pic.twitter.com/XUHeW4gOII — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) May 1, 2026

El percance se registró la noche de este jueves, en el sentido del Libramiento hacia la avenida Morelos Norte. Tras el impacto, la unidad —una Ford F-150 color amarillo, con placas MZ6202B — quedó atravesada sobre los carriles. Por fortuna, no cayó desde el puente.

Al lugar acudieron bomberos locales, paramédicos y patrulleros de la Guardia Civil de Seguridad Vial, éstos últimos realizaron el peritaje correspondiente y solicitaron una grúa para retirar el vehículo siniestrado, el cual fue trasladado a un corralón.

AGENCIA RED 113