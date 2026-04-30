Morelia, Mich.- Jueves 30 de abril de 2026.- Una camioneta impactó contra el barandal de protección de un puente elevado ubicado en el distribuidor vial de salida a Salamanca, en la zona norte de Morelia, indicaron autoridades policiales, las cuales agregaron que no hubo lesionados.

El percance se registró la noche de este jueves, en el sentido del Libramiento hacia la avenida Morelos Norte. Tras el impacto, la unidad —una Ford F-150 color amarillo, con placas MZ6202B — quedó atravesada sobre los carriles. Por fortuna, no cayó desde el puente.

Al lugar acudieron bomberos locales, paramédicos y patrulleros de la Guardia Civil de Seguridad Vial, éstos últimos realizaron el peritaje correspondiente y solicitaron una grúa para retirar el vehículo siniestrado, el cual fue trasladado a un corralón.

AGENCIA RED 113

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